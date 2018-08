Twee honden uit camper ’gered’ maar nu is eentje kwijt

De brandweer zou de dieren hebben ontdekt in de camper, die volledig afgesloten was. Het baasje was nergens te bekennen. Omdat niet duidelijk was hoe het met de honden ging, werd de politie erbij geroepen.

Hier kijkt de hond, die vervolgens zou ontsnappen, nog onschuldig naar een agent. Ⓒ Persbureau Midden Brabant

Agenten besloten een raam te openen aan de zijkant. Een van hen ging naar binnen. Wat er vervolgens precies is gebeurd, is onduidelijk, maar een van de honden werd gevangen met een vangstok. Die is naar de gratis hondenkennel van de Efteling gebracht. De andere hond ontsnapte.

Deze hond werd wél gevangen. Ⓒ Persbureau Midden Brabant

„Twee collega’s wilden naar binnengaan om de honden uit de warme camper te halen”, bevestigt een woordvoerder van de politie. „Een van de twee honden is er toen vandoor gegaan.”

De mislukte reddingsactie vond ’s middags plaats. Rond 17.15 uur was nog niet bekend dat de hond was teruggevonden.