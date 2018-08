John Lanting: held tot en met het einde

Tot het einde wilde hij dat je om ’m lachte. Het lukte. Op 88-jarige leeftijd nam de grootmeester van het Theater van de Lach donderdag afscheid van het leven in zijn woonplaats Breda.

„Ik ga een lange reis maken”, schreef hij mij een maand eerder. „Ik ben bang dat De Telegraaf daar niet te lezen is. Het ga je goed.”

Ik schreef hem terug dat ik danig van zijn woorden was geschrokken en hij antwoordde: „Dat ene zinnetje was dus niet camouflerend genoeg. Mijn nieren zijn zo slecht dat de artsen instemden: afscheid nemen van het leven. Is het moeilijk?... Ik heb een prachtig leven gehad. Maar langzaam uit het leven geloodst worden in een sfeerloze ziekenhuiskamer is een angstbeeld. In aanwezigheid van mijn geliefden, in mijn vertrouwde omgeving, zal ik de gifbeker zelf aan mijn lippen zetten. Cru gezegd, maar in deze fase omkleed ik mijn gevoelens niet meer. Nee, het is niet dramatisch. Ik wil het zo.”

Een van de verworvenheden van dit land is dat je tegenwoordig, als doodziek mens, niet meer lijdzaam hoeft te wachten tot je je laatste adem uitblaast, maar desgewenst kunt rekenen op een respectvol medisch zetje wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Ik was er eerder, op de achtergrond, getuige van bij een vriendin, die ons vrolijk zat op te peppen terwijl wij haar een dag tevoren beteuterd een laatste groet brachten. En nu heeft John Lanting zijn leven via euthanasie beëindigd.

Gelukkig was ook zijn in Venezuela woonachtige zoon Derk, die hij zo miste, erbij aanwezig.

We leerden elkaar jaren geleden kennen op het terras van De Gouden Karper in Hummelo, waar John en zijn echtgenote samen met violist Theo Olof en diens vrouw zaten te eten (dat het daarna hevig begon te onweren beschouw ik maar als toeval). Sindsdien stuurde hij mij regelmatig mails waarin hij op mijn columns reageerde. Het vereerde mij omdat ik hem bewonderde. Hoewel hij nauwelijks publiciteit kreeg van het hautaine, elitaire wereldje van de theaterkunst waartoe ook verreweg de meeste kunstredacties van de media behoren – alleen toneelrecensent Peter Liefhebber van De Telegraaf was altijd vol lof – slaagde hij er decennialang in volle zalen te trekken met zijn doldwaze kluchten.

John Lanting was en blijft een grootheid. Zelfs op de ochtend van de dag dat hij overleed kreeg ik nog mails van hem, met commentaar op mijn rubriek. „Alleen op de planken, en dan nog alleen in de rol van minkukel heb ik me superieur gevoeld; de zaligste momenten van mijn leven”, schreef hij ook.

Het ware te wensen dat er in de wereld veel meer van dit soort minkukels rondliepen. Je was een held, John Lanting. Van het begin tot en met het einde.