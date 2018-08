Meezwemmen met Van der Weijden verboden

Van der Weijden begint zaterdag in Leeuwarden aan zijn tocht. Hij zwemt tweehonderd kilometer langs de elf Friese steden en vermoedt zestig uur later terug te zijn in Leeuwarden.De zwemmer, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg en in 2008 olympisch kampioen werd, wil met de tocht zo veel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.

Buikgriep

Zwemmen in het water is gevaarlijk, omdat in het water de E. coli-bacterie, beter bekend als de poepbacterie, is gemeten. ,,Meezwemmen is daarom niet verantwoord’’, aldus Leeuwarder burgemeester en voorzitter van de Friese veiligheidsregio Ferd Crone tijdens een persconferentie vrijdag. ,,Da’s natuurlijk echt shit’’, vond Van der Weijden. ,,Het doet me enorm veel pijn.’’

Hoewel het gevaar evengoed voor de zwemmer zelf geldt, maakt hij zich geen zorgen over zijn eigen gezondheid. ,,Het ergste kan zijn dat ik een buikgriep oploop, maar als dat alles is…’’

Tijdens de tocht zouden bijna duizend mensen in totaal tweeduizend keer starten. Ze zouden in ruil voor een sponsorbijdrage stukken meezwemmen. Omdat er signalen zijn dat zwemmers alsnog van plan zijn in het water te duiken, verzocht burgemeester Crone met klem vooral niet ‘stoer te doen’. ,,Mensen moeten het echt niet doen en daar ook niet te moeilijk over doen. Het gaat niet om het zwemmen, het gaat om het doel.’’