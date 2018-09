’Vaar zelf naar Afrika’

Het is maar een paar duizend kilometer extra, maar daar maalt GroenLinks niet om. Op het ’korte’ stukje van Afrika naar Spanje of Italië verdrinken er schijnbaar nog niet genoeg. Ik zou zeggen, stap zelf in de boot naar Afrika en ga ze daar helpen. Daar is hulp nodig.

Daar is geen woningnood zoals hier. Daar is geen integratieprobleem. Daar kan je banen creëren. Daar gaan enorm veel hulpgelden en hulpgoederen heen ook al verdwijnt het in de verkeerde zakken, waardoor de bevolking daar naar Europa wil. Dáár kunt u wat aan doen.

Nu het weer goed gaat in Nederland wilt u de werkloosheid, wachttijden op woningen en zorg weer laten oplopen. Maak van uw oplossing niet ons probleem.

Frank Spierings, Eindhoven

