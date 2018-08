Grote brand met ontploffende gasflessen in Bergen op Zoom

De brand woedt aan de Oude Moerstraatsebaan. De brand is grotendeels onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer. „Maar de gasflessen blijven een gevaar vormen, met het oog op de ontploffing en rondvliegende delen in combinatie met bewoning dichtbij. Dat is niet zo’n goed scenario.”

Daarbij is de rookontwikkeling best heftig, aldus de woordvoerder. „Mensen op het kamp hebben er veel last van.” Mensen die in de rook zitten, krijgen het advies de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand is volgens de woordvoerder ontstaan tijdens het vullen van de gasflessen. De eigenaar van het bedrijf bracht „een flink aantal gasflessen” in veiligheid. Daar liep hij wel een aantal brandwonden bij op. De brand is via isolatie van buiten naar binnen gegaan. De brandweer blust van buitenaf, omdat onduidelijk is hoeveel gasflessen er in het pand liggen.