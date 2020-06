Trump haalt bijna 10.000 militairen weg uit Duitsland

Ⓒ AFP

BANGOR - President Donald Trump heeft het ministerie van Defensie opgedragen 9500 Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Dat moet volgens een regeringsfunctionaris al in september zijn afgerond. Een deel zal worden overgeplaatst naar Polen en andere NAVO-landen. Het totaal aantal permanent in Duitsland gelegerde manschappen van de VS is momenteel 34.500.