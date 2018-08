Pop besturen reuze zwaar

Het meisje van 5,5 meter is een van de reuzen in Leeuwarden die mechanisch worden bediend met touwen. Ⓒ Anne van der Woude

Leeuwarden - Sigaret, colaatje. Mart Faijdherbe (26) uit Leeuwarden moet even bijkomen. Hij heeft net ruim twee uur lang aan een van de drie reuzen in de Friese hoofdstad gesleurd. „Ik probeerde net een flesje water op te tillen, maar dat lukte niet, dus ik ga zo eerst even rustig zitten.”