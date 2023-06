Premium Het beste van De Telegraaf

Straatarm Tjaad wordt overspoeld Regenseizoen is rampzalig voor Soedanese vluchtelingen

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Soedanese vluchtelingen schuilen in tentjes onder de bomen in Tjaad. Ⓒ ANP/HH

N’DJAMENA - Tsjaad zag in korte tijd een ongekende vluchtelingenstroom op het land afkomen. Hulpverleners van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) arriveerden een maand geleden in het grensgebied van Tsjaad met Soedan om te assisteren bij de opvang. „Het is altijd verschrikkelijk om hongerende kinderen te zien.”