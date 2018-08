Dreef lust Frensel J. tot doodsteken ex-vriendin?

Verdachte Frensel J. voor de rechtbank in Rotterdam. Ⓒ Petra Urban

Rotterdam - Ze heeft nachtmerries waarin ze zichzelf ziet, bedekt met bloed. Sinds ze haar moeder dood op de grond vond, is het 12-jarige meisje niet meer zichzelf. „Frensel heeft mijn moeder doodgemaakt. Hij zegt wel dat het hem spijt, maar hij heeft het toch gedaan. Ik wil dat hij naar de gevangenis gaat”, schreef ze in een brief aan de rechtbank in Rotterdam.