Vrouw (53) ’s nachts achtervolgd en bewusteloos geslagen in Tilburg: tas weg

Door Onze redactie

Ⓒ ANP / Joris van Gennip

TILBURG - Een 53-jarige vrouw is in Tilburg in de nacht van zaterdag op zondag op gewelddadige wijze beroofd en op straat aan haar lot overgelaten. Een jonge vrouw die het slachtoffer met een bloedende wond aan haar hoofd aantrof, schakelde hulp in.