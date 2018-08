Deze autotransporter haalde 160 km/h!

Het is vandaag de dag ondenkbaar dat een autotransporter met 160 km/h over de Autobahn scheurt om een racewagen tijdig bij de volgende proef of in de werkplaats af te leveren, maar in de jaren vijftig deed Mercedes-Benz het gewoon. Deze bijzondere Renntransporter werd liefkozend 'het Blauwe Wonder' genoemd. In Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerds van Bilsen uit waarom hij ooit werd gebouwd.