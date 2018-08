Ministerie fluit GroenLinks terug over plan asielschepen Amsterdam

Dat is desgevraagd de reactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het nieuwste linkse plannetje om boten met asielzoekers die bijvoorbeeld geweigerd worden in Italië, door te laten varen naar Amsterdam en ze daar ’welkom’ heten, ’ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren’.

„Asielbeleid is geen stedelijke, maar een nationale verantwoordelijkheid”, reageert een woordvoerder van het ministerie. Amsterdam moet niet op eigen houtje boten ’welkom gaan heten’ maar besluitvorming daarover is „aan het kabinet, en niet aan de gemeenteraad van Amsterdam.”

Onwenselijk en onhaalbaar

De woordvoerder beaamt dat de NGO-schepen inderdaad naar een veilige haven moeten gaan, maar het GroenLinks-plan is niet alleen onwenselijk, maar ook onmogelijk uit te voeren. „Nederlandse havens zijn inderdaad veilig, maar het voorgestelde is praktisch totaal onhaalbaar. Deze boten zijn niet geëquipeerd om van Libië naar Amsterdam te varen.”

Het zelfbedachte voorstel van GroenLinks kon eerder al op flinke kritiek rekenen. „In feite beïnvloedt het voorstel van de GroenLinks-politica de bereidheid van mensen om een tocht in een gammel bootje te gaan ondernemen”, aldus CDA-raadslid Diederik Boomsma. „Dan ben je eigenlijk mensenhandelaren aan het faciliteren.”

„Je kunt op je vingers natellen dat hier misbruik van gemaakt gaat worden. Bondskanselier Angela Merkel heeft een paar jaar geleden gezegd ’Wir schaffen das’. Dat leidde tot een enorme instroom waarmee ze het land met vele problemen opzadelde. (...) We moeten niet het signaal afgeven dat diegenen die een heel gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee gaan ondernemen, hier wel even beloond worden met opvang en later misschien wel een sociale huurwoning en een uitkering krijgen. In zekere zin is het emotionele chantage.”

Houtje-touwtje

Ook het ministerie vindt het voorstel weinig constructief. „Wat Nederland betreft moet er een structurele oplossing komen, zoals de Europese Raad eind juni voorstelde, in plaats van ad-hocoplossingen met losse schepen.”

