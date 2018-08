’Verder kijken dan excuustruus 50-plus’

Het zou niet nodig moeten zijn, zo’n verplichting om een senior als ’excuustruus 50-plus’ uit te nodigen bij elke vacature. Mogelijk zijn werkzoekende senioren er op korte termijn wel mee geholpen. Uit ons eigen Meldpunt Ouderenwerkloosheid kwam in december 2017 naar voren dat een derde van de oudere werkzoekenden helemaal nooit op gesprek wordt uitgenodigd. Een gemiddeld aantal sollicitaties van 187 (met uitschieters naar 5000) leidde bij de respondenten tot nog geen handjevol kansen op persoonlijke kennismaking. Mocht het idee van Jan van Ours beleid gaan worden, dan zal dit voor werkzoekenden op dit moment best wat kunnen opleveren.