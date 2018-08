’Ga in ieder geval het gesprek aan’

Mooi natuurlijk dat Madonna en veel van haar collega’s die eveneens de respectabele leeftijd van zestig hebben mogen bereiken, nog altijd veelgevraagd en relevant zijn. Maar terwijl deze week weer bekend werd dat we met een recordaantal onvervulde vacatures kampen in dit land, wil het met de gemiddelde man of vrouw van rond de zestig maar moeilijk lukken op de arbeidsmarkt.