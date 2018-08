Dronken ’Tinkerbell’ uit vliegtuig gegooid

Het gezelschap zou met Ryanair naar het Poolse Krakau vliegen voor een vrijgezellenweekend. ’Tinkerbell’ stapt volgens Britse media namelijk binnenkort in het huwelijksbootje. In een beste stemming was de man echter niet meer na een aantal drankjes als ontbijt; hij riep hoe hij iedereen zou toetakelen met een mes.

Het dronken Disney-figuur werd samen met zijn getuige uit het vliegtuig gehaald door de politie. Terwijl de man in gesprek ging met een agent wist een vliegtuigpassagier een foto te maken van de outfit. Een woordvoerder van Ryanair zegt erop aan te dringen dat de alcoholverkoop op vliegvelden aan banden wordt gelegd.

De mannen mochten later op de dag toch nog richting Polen vliegen. Onbekend is of de man zich in de tussentijd heeft omgekleed.