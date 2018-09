Trump aangekomen in Polen

Trump zal ook de top bijwonen van het Drie Zeeëninitiatief. Dat is een overleg van twaalf EU-landen die tussen de Oostzee, Zwarte Zee en Adriatische Zee liggen. Hij zal daar praten over veiligheidsvraagstukken maar ook over export van Amerikaans vloeibaar aardgas.

Hoogtepunt van zijn bezoek wordt de rede waarin Trump zijn visie geeft op de banden tussen de VS en de landen in Oost-Europa, vooral wat betreft de veiligheid. Trump reist na Polen door naar Duitsland voor de top van de G20 in Hamburg.