Hoofdrol Pieter Waterdrinker in ’Zomergasten’

Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker speelt morgen de hoofdrol bij Zomergasten. „Het schrappen van fragmenten was lastig.” Ⓒ Julia Lisnyak

Moskou - Onze man in Moskou Pieter Waterdrinker is morgenavond de vierde gast in de VPRO-tv serie Zomergasten. Hij verschaft de kijker een inkijkje in het altijd roerige Rusland waar de schrijver van twaalf boeken, waaronder het deels autobiografische Tsjaikovskistraat 40, al een kwarteeuw bivakkeert. Bereidt u zich voor op een goed geïnformeerde spraakwaterval die, zoals altijd, de mens centraal zal stellen.