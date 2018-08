Coco Chanel nog steeds goud waard

Coco Chanel in 1937. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - 135 jaar na haar geboortedag – morgen – is ontwerpster Coco Chanel nog steeds toonaangevend in de mode. Ze stierf in 1971 op 87-jarige leeftijd, maar leeft voort dankzij het door Karl Lagerfeld volkomen in haar chique geest geëxploiteerde Chanel label. Sommige van haar ontwerpen worden nog altijd nieuw gefabriceerd. De koningin van de mode moest eens weten dat haar favoriete gebruikte tassen op de vintage markt nu een zeer flinke duit opleveren.