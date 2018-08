De woonboerderij van Ed Nijpels heeft energielabel G.

Den Haag - Klimaatpaus Ed Nijpels is zelf geen heilige met zijn woonboerderij in Friesland. Het kapitale huis heeft het meest klimaatonvriendelijke energielabel dat er bestaat. Opmerkelijk, want de groene VVD-prominent roept Nederlanders voortdurend op om energiebesparende maatregelen te nemen.