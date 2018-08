’Armste president ter wereld’ weigert pensioen

De voormalige linkse rebel had geen behoefte aan luxe. Als president trok hij niet in het presidentiële paleis maar bleef hij met zijn vrouw en medeguerrilla op zijn bescheiden bloemenboerderij in de buitenwijken van Montevideo leven. Het merendeel van zijn salaris doneerde hij aan goede doelen en hij bleef ook in een stokoude blauwe kever rijden.

De wagen werd zo beroemd dat iemand hem daarvoor ooit een miljoen dollar bood. Ook dat bod legde hij naast zich neer met de opmerking „dat mijn driebenige hond nergens anders in vervoerd wil worden.”

Geit

Mujica gaf als reden voor zijn vertrek bij de senaat op „dat ik moe ben na een lange reis.” De 83-jarige zal door zijn politieke vijanden niet erg gemist worden. Die haalden eerder opgelucht adem. Mujica stond bekend om zijn scherpe tong. Over de president van Venezuela, Nicolás Maduro, zei hij: „Die is zo gek als een geit.”