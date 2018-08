Van der Weijden begint aan zwemtocht van 63 uur

Ⓒ Kappers Media

LEEUWARDEN - Pang en plons en daar ging Maarten van der Weijden het water in bij de Swettehaven in Leeuwarden. Het pistoolschot door de Friese Commissaris van de Koning, Arno Brok, is de start van een helse tocht van zo’n 63 uur. Zolang denkt de olympiër nodig te hebben voor het zwemmen van de Elfstedentocht van ongeveer tweehonderd kilometer. Toevallig was de echte hel van ’63 (in 1963) een van de zwaarste Elfstedentochten ooit. Toen haalden van de bijna tienduizend schaatsers slechts 126 de eindstreep.