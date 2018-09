’Huisuitzetting Danny M. is verkeerde keuze’

De villa van Danny M. staat nu leeg.

Nijmegen - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft deze week volstrekt verkeerd gehandeld rond de huisuitzetting van de 39-jarige Danny M. en zijn gezin. De handelaar in beveiligde telefoons had vóórdat zijn huis op slot ging, geïnformeerd moeten worden over de serieuze dreiging van een aanslag op zijn leven. Dat stelt M.’s advocaat Inez Weski. „Dan had hij zélf een afweging kunnen maken ter bescherming van zichzelf en zijn gezin.”