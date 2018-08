Italië wil van ’zwarte’ strandverkoper af

De strandplaats Bovalino aan de Ionische Zee in de zuidpunt van Italië is zo’n strand waar de wil van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini aan de lange laars wordt gelapt. Een Afrikaanse verkoper loopt met hoeden en jurken langzaam langs het strand ’Beach Side’. Het is bloedheet en hij zweet zich een ongeluk.

De spullen die hij draagt zijn nogal zwaar, maar hij zal er voorlopig mee verder moeten lopen, want bijna niemand koopt wat. Hij is daaraan gewend geraakt en zwoegt verder. Een andere verkoper stalt zijn plastic speelgoed uit op de stoep voor het strand. Hij is schichtig, zegt uit Pakistan te komen en spreekt amper Italiaans. Hij klaagt over de verkoop.

Een andere Pakistaan heeft zijn spullen uitgestald vlakbij het terrasje van Beach Side, voordat ook hij het hele strand langs struint. Het is Onni, met zijn karakteristieke petje en zijn zonnebril op. De badgasten kennen hem wel. Hij komt hier al bijna twintig jaar en woont vlakbij.

Onni is bezorgd over zijn handel. Steeds minder mensen durven te kopen.

Oorbellen

Een vrouw met grote hoed en een zonnebril kijkt met belangstelling naar zijn op een tafeltje uitgestalde sieraden. Ze koopt oorbellen voor vijf euro, kijkt nog even naar de andere uitgestalde spullen en gaat dan weg. Een andere vrouw koopt twee kettingen voor in totaal dertig euro.

„Ik vind de kettingen mooi en ik heb nooit moeite met de verkopers hier gehad”, zegt ze na de aankoop. „Ze zijn nooit opdringerig. Als je niets wil kopen dan koop je gewoon niets”. Ook andere badgasten in de ’Beach Side’ van Bovalino ondervinden geen last van de buitenlandse verkopers.

De zaken gaan kennelijk goed voor Onni. Toch is hij niet tevreden. „Ik heb mijn vrouw en kinderen in Pakistan achter gelaten”, zegt hij in redelijk goed Italiaans. „Ik kan niet terug, want daar is geen werk. Mijn vrouw is ziek en heeft medische hulp en geld nodig. Hoe moet het nou als ik hier geen spullen meer kan verkopen?”

Verblijfsvergunning

Onni is pessimistisch. Er is steeds vaker controle door de Italiaanse politie. „Maar ik heb alles in orde!”, zegt hij. Ongevraagd toont hij zijn verblijfsvergunning en vertelt dat hij altijd keurig op tijd de huur en de rekeningen betaalt. „Maar steeds minder mensen kopen wat van mij. Ze zijn bang dat ze dan een boete moeten betalen. Maar mijn spullen komen uit Pakistan of ik heb ze zelf gemaakt. Ze zijn niet Italiaans!”

"Mijn spullen komen uit Pakistan of ik heb ze zelf gemaakt. Ze zijn niet Italiaans!"

Hij wil daarmee duidelijk maken dat hij geen nepwaar verkoopt die een valse concurrentie voor de authentieke Italiaanse producten kunnen zijn. Onni ging in 1994 weg uit Pakistan. Eerst ging hij met de vliegtuig naar Spanje, daarna ging hij al gauw naar Noord-Italië en kwam vervolgens via het midden van Italië in het uiterste zuiden van het land terecht. „Ik doe hier de stranden van Bovalino, Ardore en Locri tot aan Roccella Ionica”, vertelt hij. „De mensen zijn hier altijd vriendelijk”.

Strandhouder Nino: ,,Van mij mogen ze.”

De strandhouder van Beach Side Nino heeft geen enkele moeite met de aanwezigheid van Onni. „Hij is niemand tot last. Hij wil gewoon zijn brood verdienen, dat mag best.” Achter de bar van Nino hangt een klein fotootje van de vroegere fascistische dictator Benito Mussolini. „Ik ben rechts en ik heb bij de laatste verkiezingen op Casa Pound gestemd”, legt Nino uit.

Nostalgie

Casa Pound is een extreemrechts partijtje van jongeren die nostalgie hebben naar het fascisme. Is Nino een overtuigd fascist? „Het fascisme is in 1945 opgehouden te bestaan met de dood van Mussolini. Ik houd van orde en gezag, de dingen moeten niet uit de hand lopen en de immigratie moet worden geregeld. Maar ik ben echt niet voor het vermoorden van buitenlanders of het openen van concentratiekampen”, zegt Nino. Wat hem betreft mogen de immigranten hun waren op de Beach Side blijven verkopen.