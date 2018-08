Handweigeraars mogen geen Zwitsers worden

Het stel werd enkele maanden geleden door een commissie van de gemeente gehoord, maar bij het stukje ’integratie’ is het misgegaan.

Moslims

Brgemeester Junod wil de identiteit van de twee niet uit de doeken doen, maar laat dus wel los dat het gaat om handweigeraars. Volgens Der Landbote, een Zwitserse krant, gaat het om islamitische mensen. Er is een groep strenggelovige moslims die mensen van het tegengestelde geslacht niet aanraken, tenzij het binnen het huwelijk is of naaste familieleden betreft. Een handdruk kan dan niet door de beugel.

Het stel heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing, schrijft de Zwitserse krant.