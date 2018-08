Hondentoilet moet einde maken aan ’bijzonder smerige’ situaties

In gesprek met Omroep Gelderland laat Van Den Brink zich horen over hondenpoep: „Ik vind het bijzonder smerig. Het is verontreinigend, het is milieu-onvriendelijk en er zitten een heleboel bacteriën en ziektevirussen in.” Daarom werkte hij aan een oplossing waardoor drollen op straat verleden tijd kunnen worden.

Op de schijf

Het hondentoilet is volgens de bedenker simpel in gebruik: de hond doet zijn of haar behoefte op de witte schijf. De schijf is aangesloten op het riool en zodra de viervoeter klaar is verdwijnt de ontlasting in het reservoir. De schijf komt vervolgens schoon weer tevoorschijn.

De schijf is wit, zodat het niet te heet wordt en wordt schoon gehouden door het regenwater. Het apparaat werkt volledig op zonne- en windenergie.

Maar, zo simpel en handig als het bedacht is, zo weinig effectief is het apparaat vooralsnog en honden halen er hun neusjes voor op. Hondentrainer Martijn Top zegt tegen de regionale omroep dat vooral mensen eerst moeten wennen aan het idee: „Als je kijkt naar een blindengeleidehond, wat we die leren, dan denk ik: eigenlijk is dit niks.” Het zou dus een kwestie van tijd moeten zijn voor het toilet van Van den Brink aanslaat.