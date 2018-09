’Mijn Italiaanse schoonmoeder had een negatieve invloed op ons huwelijk’

Lees ook: Daisy: ’Maarten en ik zijn 8 maanden uit elkaar geweest’

Babette Meijers woonde veertien jaar in Italië, is inmiddels gescheiden van Marcello en had een nogal bemoeizuchtige schoonmoeder. Ze is moeder van Joshua (20) en werkt als docent Italiaans. Ze is nog altijd single.

Met pensioen

„Ik leerde Marcello kennen via een uitzendbaan. Hij was een mooie Italiaanse man die voor een paar jaar in Amsterdam werkte. De vonk sloeg over. Veel Italiaanse mannen wonen lang bij hun ouders, maar Marcello was op zijn 18e de deur al uit. Dus besloten we in Italië meteen te gaan samenwonen. Al snel vroeg hij me ten huwelijk.

Lees ook: ’Als ik eerlijk ben, was mijn vakantie een tegenvaller’

Mijn schoonmoeder was een slimme vrouw met twee academische diploma’s op zak. Ook een typisch Italiaanse vrouw: zorgzaam, maar ook een beetje bemoeizuchtig. We konden goed met elkaar overweg. Tot ze al vrij vroeg met pensioen ging: ze richtte al haar aandacht op ons. Ze belde voortdurend, wilde weten wat we aan het doen waren, wat we gingen eten... Heel intens. Het plotselinge overlijden van haar man - in bed - bleek voor haar de genadeklap.

Eenzaam

Ik was net in verwachting en werd gek van haar goedbedoelde adviezen: 'Je moet dit, zet je koffer klaar, koop deze dekens en niet die...' Haar bemoeizucht werd almaar opdringeriger. Soms had ze best gelijk, maar het was de manier waarop. Toch was ze ook gastvrij en zorgzaam, ze stond altijd voor ons klaar. Daarom kon ik niet goed boos op haar te worden, want ze bedoelde het goed. Ze was eenzaam.

Lees ook: Bedwantsen, bedorven eten, ontruiming... Gina’s vakantie liep in de soep

Familierelaties in Italië zijn anders dan hier: intensiever. Je woont bij of naast elkaar, oma speelt een grote rol in het leven van de kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor Italiaanse begrippen was haar gedrag heftig. Die bevestiging kreeg ik toen onze Italiaanse oppas haar verbazing uitsprak over het aantal keren dat mijn schoonmoeder gebeld had: elk uur!

Hele dagen in bed

Of de scheiding door haar kwam, vind ik moeilijk te zeggen. Maar zeker is wel dat zij een negatieve invloed op ons huwelijk had en veel spanningen veroorzaakte. Ik miste steun van mijn ex. Hij wilde geen partij kiezen, wilde er buiten staan en er niets meer over horen. Ik wilde daarentegen met z’n drieën om tafel om het probleem te bespreken. Na de scheiding, Joshua was toen 8, ben ik terug naar Nederland gegaan.

Lees ook: Florine had seks met de klusjesman

Het is triest maar mijn ex-schoonmoeder ligt nu hele dagen in bed, bijna niemand krijgt nog echt contact met haar. Toen mijn huwelijk spaak liep, heb ik haar nog een mooie brief geschreven. Mijn zoon gaat altijd even bij haar langs als hij in Italië is. Daar ben ik blij om. Want ik gun haar nog steeds het allerbeste."

Meer verhalen over Italiaanse schoonmoeders lees je dit weekend in VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf).

Lees ook: Priscilla (27): ’Ik kwam 45 kilo aan rondom mijn zwangerschap’