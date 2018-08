Gezin met 9-jarig meisje gevonden na brugramp Genua

De gevonden slachtoffers zijn een negenjarige meisje en haar ouders. De lichamen zij nog niet officieel geïdentificeerd.

De auto waarin de drie zich bevonden, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in het puin van de Morandi-brug gevonden. Het voertuig lag volledig geplet onder een groot betonnen blok dat deel uitmaakte van een van de pylonen van de brug.

Dinsdag stortte de cruciale verkeersbrug in en vielen tientallen auto’s circa 45 meter naar beneden en kwamen in het riviertje de Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de brug terecht. De uit de jaren zestig stammende 1,2 kilometer lange brug overspande een spoorwegcomplex, een industrieterrein en woonwijken.

Zaterdag is uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Om 11.30 uur wordt voor een deel van de slachtoffers een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Volgens berichten in de media blijven sommige nabestaanden weg uit woede tegen de overheid die in hun ogen nalatig is geweest.