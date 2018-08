Warmste zomer in ruim 300 jaar

In een normale zomer is de gemiddelde temperatuur op het hoofdstation 17,0 graden Celsius.

Hoewel de nog lopende meteorologische zomer duurt tot 31 augustus, is het warmterecord haast onontkomelijk, schrijft de weersite.

Zomer van records

De zomer van 2018 kende een aantal bijzondere records: van 12 juli tot en met 9 augustus werd de langste regionale hittegolf sinds het begin van de metingen vastgesteld, die duurde maar liefst 29 dagen in het Gelderse Hupsel en het Overijsselse Twente.

In De Bilt werden twee officiële hittegolven gemeten: van 15 tot 28 juli en van 29 juli ctot 8 augustus.

De hoogste temperatuur op het hoofdstation deze zomer bedraagt 35,7 graden, gemeten op 26 juli. Voor De Bilt was dit een evenaring van het absolute warmterecord. Volgens weeronline.nl was het in Arcen die dag over alle weerstations het warmst met 38,2 graden.

Tropische dagen

In de maanden juni, juli en augustus zijn in totaal acht tropische dagen geteld, en dat is twee keer zoveel als gebruikelijk.

Volgens de huidige verwachtingen zal het aantal warme dagen (waarbij 20 graden Celsius of hoger wordt gemeten, uitkomen op 82. Aanzienlijk meer dan het gebruikelijke gemiddelde van 60 dagen.

In 2003 werd overigens het record van warme zomerdagen gemeten: toen werden er 83 dagen geteld waarop de temperatuur boven de 20 graden Celsius uit kwam.