Minister: Nederlandse bruggen zijn veilig

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD). Ⓒ ANP

Den Haag - Automobilisten hoeven zich volgens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geen zorgen te maken over de staat van onze bruggen. Dat laat de bewindsvrouw weten in reactie op de brugramp in het Italiaanse Genua.