Doden door busongeval Polen

De bus met 54 inzittenden raakte in een scherpe bocht van de weg en rolde via een 30 meter lange helling naar beneden waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg.

In de in Oekraïne geregistreerde bus zaten voornamelijk toeristen uit de stad Lviv, zo’n 70 kilometer van de Poolse grens.

Op de plaats van het ongeval hebben zich in het verleden al veel fatale ongevallen met bussen en vrachtauto’s voorgedaan. De slachtoffers worden herdacht met een kruis dat nu door de bus is omver gereden.