Politie haalt scooterrijder van ringweg Amsterdam

De scooter, die maar 25 kilometer per uur mag gaan, werd gesignaleerd na de oprit Durgerdam. De eerstvolgende afslag was IJburg, maar om daar te komen moest de bestuurder de Zeeburgertunnel door.

Tot de afslag IJburg is het niet gekomen: een sleepwagen werd ingezet om de Vespa van de A10 te halen. De bestuurder is per politiewagen opgehaald. Of de bestuurder een boete heeft gekregen, is niet bekend.

