Rode stip op voorhoofd is vooral wanhoopsactie

Amsterdam - Sportclubs, festivals en scholen worstelen met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei moeten ze transparanter te werk gaan en toestemming vragen aan burgers voor dataopslag. Op straffe van boetes die in de miljoenen euro’s kunnen oplopen. Geen wonder dat er soms creatieve oplossingen worden bedacht, zoals die van de organisator van een festival in Bloemendaal. Bureau HNL verzoekt bezoekers die niet gefotografeerd willen worden een rode stip op hun voorhoofd te zetten.