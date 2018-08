Illegale Albanees gepakt met bijna 20.000 euro cash

Ⓒ Koninklijke Marechaussee

AMSTERDAM - Een 38-jarige man uit Albanië is woensdag in de trein van Brussel naar Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen. De man had 18.400 euro contant geld mee en had daar geen aannemelijke verklaring voor. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee op Facebook.