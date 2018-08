Wachten op startsein monstertocht kitesurfers

De kitesurfers tijdens een eerdere editie Ⓒ foto hoek tot helder

Hoek van Holland - Een recordaantal van driehonderd kitesurfers tuurt de komende tijd non stop naar de weerberichten. Ze staan in de startblokken voor een slopende marathon over de Noordzee van Hoek van Holland naar Den Helder. Maar vertrekken kunnen ze pas in een weekeinde met minstens windkracht 5 en bij voorkeur zuidwestenwind.