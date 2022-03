Leidse studenten zien af van ski-reis na ’drogeringen’

Volgende week vrijdag 8 april zouden duizend leden van Minerva naar de Franse Alpen afreizen. „Na gesprekken met verschillende studentenverenigingen, waaronder het Utrechtsch Studenten Corps en de vrouwelijke studentenvereniging UVSV die vorige week hun reis afbraken, besloten wij om als vereniging een streep door deze ski-reis te zetten. Het gaat om de gezondheid van onze leden”, zegt Van Betten.

Studenten van verschillende verenigingen uit het land vertelden maandag aan De Telegraaf dat de après-ski-hut bar het toneel is van ’drogeringen met GHB’ en dat er een ’onveilige dreigende sfeer van personeel en beveiligers’ heerst.

Van Betten: „De ophef is groot en het speelt enorm onder onze leden. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Maar we konden niet garanderen dat wat de andere studenten gebeurd is niet bij ons zou gebeuren. Bottom line is voor ons dat de veiligheid van de leden voorop staat.”

De financiële consequentie van de annulering zijn nog niet geheel duidelijk. Volgens de preses denkt de reisorganisatie Totally Snow met hen mee en begrijpen zij de zorgen. „We hebben een relatie met elkaar, ook op langere termijn.” Van Betten benadrukt nogmaals dat het vooral een ’verstandig besluit is’.