Reacties op dood Annan: ’Groot en charismatisch mens’

Rutte laat weten „bedroefd” te zijn over het nieuws. „Als secretaris-generaal van de VN heeft hij zich altijd op bevlogen en weloverwogen wijze ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld, met speciale aandacht voor mensenrechten.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) roemt onder meer de toewijding van de Nobelprijswinnaar. „Hij zal zeer gemist worden.”

Volgens VVD-Kamerlid Sven Koopmans liet de voormalig VN secretaris-generaal zien dat vrede mensenwerk is. „We verliezen een voorbeeld en houden een icoon.”

PvdA-prominent Sharon Dijksma heeft ’een bijzondere man’ zien heengaan. „Zacht van stem, maar groot in zijn daden.”

’Annan wás de Verenigde Naties’

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres: „In veel opzichten wás Kofi Annan de Verenigde Naties. Hij klom op in de rangen om vervolgens de organisatie het nieuwe millennium binnen te leiden, met ongeëvenaarde waardigheid en vastberadenheid.”

’Hij was altijd moedig’

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Zeid Ra’ad al Hussein: „Ik ben diep bedroefd over de dood van Kofi Annan. Kofi was het beste voorbeeld voor de mensheid, de belichaming van menselijk fatsoen en genade. In een wereld die nu vol zit met leiders die allesbehalve dan dat zijn, wordt dit verlies voor de wereld nog pijnlijker.

Hij was een vriend van duizenden en een leider van miljoenen. Voor mij, en zoals zo velen in de VN, was hij mijn directe baas toen ik 31 jaar oud was - en wat een baas! Hij was altijd moedig, direct in zijn toespraken, maar nooit onbeleefd. Later, toen ik ambassadeur bij de VN was, inspireerde hij ons door een dynamisch en charismatisch leider te zijn in zijn hoedanigheid van secretaris-generaal. En bovenal was hij een vriend en raadgever, voor mij en voor zoveel anderen.”

’Geschokt’

Gro Harlem Brundtland, vicevoorzitter van The Elders: „We zijn geschokt door het verlies van onze dierbare vriend en ouderling. Kofi was een sterke en inspirerende aanwezigheid voor ons allen, en zonder zijn leiderschap zouden The Elders niet zijn waar ze nu zijn. Kofi werkte zijn leven lang onophoudelijk aan de verbetering van het leven van miljoenen mensen over de hele wereld. Terwijl we vandaag rouwen om zijn dood, besluiten we als The Elders om zijn waarden en nalatenschap ook in de toekomst te blijven verdedigen.”

Reactie Prinses Mabel

Prinses Mabel, oud-directeur van The Elders, is verdrietig over het overlijden van Kofi Annan, die sinds 2007 is lid van van deze denktank. Via Twitter laat ze weten: „De mensheid is één van haar groten verloren. Ik bewonderde Kofi Annans geduld, vasthoudendheid, integriteit en mededogen. Laten we hem eren door werk te maken van vrede, mensenrechten, de rechtsstaat en ontwikkeling.”

The Elders is een raad van wereldleiders en andere prominenten. Ze werken aan het oplossen van wereldproblemen als aids, gewapende conflicten en armoede. Mabel trad in mei 2012 terug als directeur van The Elders, na het ski-ongeluk van februari van dat jaar waardoor haar man prins Friso in coma raakte.