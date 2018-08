Dodental brugramp Genua loopt verder op

Ⓒ AFP

ROME - Italiaanse reddingswerkers hebben onder het puin van de ingestorte brug in Genua het lichaam gevonden van een 30-jarige man. Dat meldt de Italiaanse staatsomroep RAI. Het aantal doden is hiermee gestegen tot 42. Het dodental was nog niet officieel, omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd.