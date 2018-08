Man woedend over verdwenen koffer en doet serie bommeldingen

De verdachte wordt opgepakt op de luchthaven van Santiago. Ⓒ AFP

SANTIAGO - Een Chileense man (29) die na een vlucht woedend was over zijn verdwenen koffer, heeft de luchtvaart in zijn land op stelten gezet met een reeks bommeldingen gericht aan zeker vier vliegtuigen. Daardoor moesten in totaal elf lijnvluchten uitwijken en raakte het vliegverkeer in Chili, Peru en Argentinië ontregeld.