SP-raadslid wil salaris voor zichzelf houden

Het besluit van Verreussel werd woensdag aan de fractie medegedeeld. Op zijn website staat te lezen dat hij ’om persoonlijke financiële redenen zijn lidmaatschap heeft opgezegd’.

SP Borne had twee raadszetels en door het vertrek van Verreussel is de fractie in één klap gehalveerd. Alleen Mieke Visser blijft over. Visser zegt in gesprek met regionaal medium Borne Boeit vooral ’treurig, verdrietig en teleurgesteld’ te zijn. Op de website van SP Borne staat te lezen dat er sprake was van ’een goede onderlinge samenwerking’ en ’Tom is een door ieder gewaardeerd en gerespecteerd lid en raadslid’.