Fan Vitesse verliest vinger in stadion Basel

Het ongeval vond volgens De Gelderlander plaats in het St. Jakob-Park, het stadion van de Zwitserse voetbalclub. De vinger is er volgens de krant in een Zwitsers ziekenhuis weer aangenaaid.

Bekijk ook: Vitesse houdt treurige traditie in stand

De supporter verblijft nog enige tijd in Basel. Als de wond is geheeld en de vinger aangehecht, mag de fan weer naar huis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.