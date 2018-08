Eerste slachtoffers ongeluk Genua herdacht

Duizenden mensen woonden de herdenkingsdienst bij die bij de haven van Genua werd gehouden. Ⓒ EPA

GENUA - In Genua is zaterdag een herdenkingsdienst gehouden voor de eerste 18 van de in totaal 42 mensen die zijn overleden na het instorten van de brug afgelopen dinsdag. Er klonk applaus voor de overledenen, maar ook voor de medewerkers van de hulpdiensten en voor de 560 mensen die in huizen woonden nabij of onder de brug en die dakloos zijn geworden.