’Verplichte uitnodiging 60+’er is beledigend’

En dus is de oproep van hoogleraar Jan van Ours, die wel heil ziet in een dergelijke verplichting, aan dovemansoren gericht. Want, zo zegt Echtniet: „Je wordt toch niet aangenomen. Ja, als het risicoloos is via proefplaatsing of voor een hongerloontje.”

"De ’maakbare samenleving’ is een utopie en de gedachte daarachter is op zijn minst naïef te noemen"

En ook AstridR ziet zo’n maatregel niet zitten: „Zolang werkgevers nog het waanidee hebben dat ouderen altijd ziek zijn, achterlopen qua kennis en niet flexibel zijn, zal er niets veranderen. Ouderen zijn geen speelgoed hoor, het zijn ook mensen en zo’n fake uitnodiging is niet alleen tijdverspilling maar ook nog denigrerend en (dus!) beledigend.” Toekan Bohon gelooft evenmin in een verplichting: „Gaat niet werken. Voorbeelden: vrouwenquota, gehandicapten of verplicht inburgeren. De ’maakbare samenleving’ is een utopie en de gedachte daarachter is op zijn minst naïef te noemen.”

Toch zegt Rdrckvnzthgm632, naar eigen zeggen werkgever: „De suggestie van Jan van Ours is zeker interessant, want ik ben ervan overtuigd dat veel ouderen een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt willen en kunnen leveren en dat een verplicht persoonlijk sollicitatiegesprek helpt om eventuele vooroordelen van werkgevers tegen te gaan.” Daarmee is hij een roepende in de woestijn, want Gerardvantol denkt: „Zal niks uithalen, alleen is de 60-plusser reisgeld kwijt. Uitnodigen, nietszeggend gesprekje laten voeren door de jongste bediende en afwijzen wordt dan gewoon het nieuwe automatisme.” En Ardeleeuw891 zegt: „Een enkele oudere zal een lot uit de loterij trekken, de meesten zullen slechts hun tijd en hun geld verspillen.”

Er moeten dus hardere, financiële maatregelen worden genomen, vindt Peterrdam: „De politiek verhoogt de AOW-leeftijd, zorg dan ook dat die mensen aan het werk blijven en stel een wettelijk quotum in. Een bedrijf dat er niet aan voldoet, moet financieel worden aangepakt...”

"Voer vut en prepensioen weer in en het probleem is opgelost"

En zelfs dan, zegt DrRadalfo PhD, los je het probleem niet op. Als dat überhaupt kan: „Ouderenwerkloosheid oplossen is luchtfietserij. Een mission impossible.” Dat denkt Martijn_amsterdam ook: „Als bedrijven geen ouderen uitnodigen voor een gesprek dan mag duidelijk zijn dat ze niet op zoek zijn naar ouderen, maar liever jongeren in dienst nemen. (..) Laat ze maar de jongeren die hun handje ophouden verplichten te solliciteren in plaats van de 60+’ers verplichten dit te doen.” Haberg weet: „Ruim 20 jaar geleden zei mijn toenmalige werkgever tegen mij: ’Het is mijn bedrijf, ik heb hier mijn geld in gestoken en ik bepaal wie hier komt werken’. Het was weliswaar een klein bedrijf, maar vermoedelijk zal er in de grote bedrijven precies hetzelfde gebeuren.”

En dus moeten ouderen op een andere manier aan financiële zekerheid worden geholpen, denkt u. Suggesties genoeg. Joepiedepoepie zegt: „Ik kan me nog herinneren dat in de jaren tachtig mensen vervroegd met pensioen konden om de jeugdwerkeloosheid op te lossen. Ouderenwerkeloosheid kun je zo ook oplossen. Vanaf 65 pensioen en vanaf 60 tot aan pensioen WW, juist omdat het zo onwaarschijnlijk is om weer werk te vinden.” Iets vergelijkbaars vindt Ouwe Rot: „Voer vut en prepensioen weer in en het probleem is opgelost.” Want, zo denkt ook Noldje123670: „Er zijn genoeg hoog opgeleide jonge migranten en emigranten die nu de kar kunnen trekken.”

„Eerlijk is eerlijk: vele banen zijn niet meer door 60+ te doen, fysiek dan wel mentaal”, zegt Klaas_Jan. Enig cynisme is hem niet vreemd: „De vraag die je moet stellen welke banen zouden ze nog wel aankunnen. Ik noem alvast een paar: ambtenaar, burgemeester, kamerlid, europarlementariër, rechter...”

Het laatste woord dan. Dat komt van Tom de Boer. Hij heeft te doen met de ouderen: „Ouderen moeten met pensioen want ze bezetten werkplaatsen van de jongeren. Maar ze mogen niet met pensioen want dan plukken ze de pensioenpot van de jongeren.” Tsja…