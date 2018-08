Politie pakt drugshandelaren in Tilburg op

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - In Tilburg en Sprang-Capelle heeft de politie twee drugshandelaren opgepakt. Bij de twee mannen zijn niet alleen harddrugs, maar ook tienduizenden euro's en een vuurwapen in beslag genomen. De politie heeft panden in Tilburg en Sprang-Capelle doorzocht.