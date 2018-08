Iran: geen problemen door sancties VS

,,We bevinden ons op een kritiek moment voor onze economie, maar we zitten niet op een doodlopende weg. Dit land heeft tal van menselijke en natuurlijke hulpbronnen waarop we kunnen vertrouwen," zei vicepresident Eshagh Jahangiri van Iran tegen het Iraanse persbureau IRNA.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder dit jaar het nucleaire akkoord verscheurd dat onder zijn voorganger Obama is gesloten met Teheran. Trump wil een betere deal met Iran en probeert de regering onder druk te zetten door het instellen van sancties.