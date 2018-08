Exploitant brug stelt half miljard beschikbaar

„We zullen alles op alles zetten om de slachtoffers en nabestaanden van de ramp met de ingestorte brug te compenseren voor hun leed”, zo laten Fabio Cerchiai en Giovanni Castellucci, de hoofden van Autostrade per l’Italia weten.

Autostrade per l’Italia is de exploitant van de Morandi-brug over de rivier de Polcevera, die dinsdag instortte in de Italiaanse havenstad, en een enorme chaos achterliet. Het bedrijf krijgt de zwartepiet toebedeeld van de overheid. De schuldigen zullen ’betalen, alles betalen’, zo zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Andere bruggen

Cerchiai en Castellucci uitten zaterdag tijdens een persconferentie diepe bedroefdheid over de slachtoffers en kondigde aan dat de tolwegmaatschappij een fonds voor de nabestaanden van de slachtoffers gaat oprichten. Autostrade per l’Italia is in handen van een conglomeraat van bedrijven dat deels in bezit is van de Italiaanse familie Benetton.

Bij veel Italianen is de laatste dagen woede alweer omgeslagen in angst; mensen posten massaal foto’s op sociale media van andere bruggen, die volgens de inwoners ’ook op instorten staan’. Experts proberen dat te nuanceren.