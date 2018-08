Zwemmers moeten extra voorzichtig zijn: olie in Noordzee

Volgens Rijkswaterstaat is slechts een kleine hoeveel stookolie gelekt. Toch heeft de strandwacht besloten de gele vlag te hijsen in plaats van de blauwe. Met de gele vlag worden zwemmers erop gewezen dat ze in het water extra voorzichtig moeten zijn.

Het oliespoor is vermoedelijk een achtergebleven restje van de stookolie die jaren geleden is gepompt uit een tank van de Spyros Armenakis. In augustus 2014 is ook al stookolie uit de tank ontsnapt.