VVV-fan pest vriend, Ajacied lacht het laatst

De vrienden gingen gebroederlijk naar de wedstrijd; de een in een knalgeel VVV-shirt, de ander in het roodwit van Ajax. Toen de Venlose club vlak voor rust scoorde, pestte de Limburgse fan zijn lotgenoot. Prachtig: het kleine VVV, even geel als Calimero en net zozeer in de underdogpositie, op voorsprong tegen het ’grote’ Ajax van Ziyech, Tadic en Blind.

Niets was minder waar: scheidsrechter Blom liet zich assisteren door de VAR en dankzij tussenkomst van de videoscheidsrechter werd het doelpunt afgekeurd. Op onderstaande videobeelden van de NOS is te zien hoe zuur de druiven zijn voor de VVV-fan. Hij wordt gelukkig getroost door zijn Ajax-makker.