Merkel paait Poetin en wil rol Oekraïne

De Duits-Russische betrekkingen zijn gespannen sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim annexeerde en militaire steun verleende aan separatisten in Oost-Oekraïne. Daardoor werden veel bilaterale contacten opgeschort en kromp de handel aanzienlijk als gevolg van EU-sancties.

Tegelijkertijd krijgt Duitsland internationaal, en vooral binnen de EU, veel kritiek omdat het op macro-economisch vlak nogal ’close’ is met Rusland: de twee landen hebben hun lot aan elkaar verbonden met Nord Stream 2, een gasleiding die volgens critici Oekraïne buitenspel zet.

De gasdeal is al enige tijd onderwerp van gesprek, maar de VS voeren de druk op Merkel en Poetin op. Nord Stream 2 was wederom het belangrijkste gespreksonderwerp op de top. Ⓒ REUTERS

Merkel: geef ook Oekraïne een rol

Sommige experts zeggen dat Europa en Merkel het Oekraïense project om ’van dat land nog iets te maken’ nu volledig ’heeft opgegeven’. Nu geldt Oekraïne nog als belangrijk doorvoerland van gas, waardoor het internationaal iets in de pap te brokkelen heeft.

Met de Europese druk in het achterhoofd zei Merkel dat Oekraïne een rol moet blijven spelen als doorvoerland - vermoedelijk dan met minder grote hoeveelheden - en stelde voor dat de EU, Oekraïne en Rusland daarover gesprekken gingen voeren.

Poetin stelde daar een kanttekening bij. „Ik wil benadrukken dat de Oekraïense route, welhaast een traditie voor ons, wel zin moet hebben op economisch vlak”, aldus Poetin. Daarna herhaalde hij het Duitse adagium: „Nord Stream 2 is puur een economisch project.”

De twee geven een persconferentie. Ⓒ REUTERS

Druk van de VS

Achter de schermen voeren de VS de druk op Duitsland op. Het eentweetje met Rusland is politiek niet uit te leggen, vindt Amerika, dat bovendien een eigen agenda heeft met de grote hoeveelheden schaliegas waarvoor Europa een welkome afzetmarkt is.

President Trump zette vorig jaar in Warschau zijn gewicht achter het Three Seas Initiative, waarbij twaalf Oost-Europese landen samen met de VS een alternatief voor de Duits-Russische as moeten vormen – met Amerikaans vloeibaar gas, uiteraard.

Syrië en Oost-Oekraïne

Behalve over gas spraken Poetin en Merkel ook over de situatie in Oost-Oekraïne. Ze zullen een mogelijke VN-vredesmissie voor Oost-Oekraïne verkennen. Bondskanselier Angela Merkel onderstreepte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor het oplossen van internationale crises zoals die in Oekraïne, maar ook Syrië. Merkel is bereid om samen met Poetin daaraan te werken, zei ze.