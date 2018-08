Zestien zusters zwanger in zelfde ziekenhuis

In totaal tien procent van alle zusters is nu zwanger. Patiënten van het Banner Desert Medical Center begint het inmiddels op te vallen, zo schrijft de BBC. Op een persconferentie grappen de verpleegkundigen dat er ’iets in het water moet zitten’ of dat ze stiekem het plan hebben opgevat vrij te krijgen met Kerstmis.

De eerste baby moet in september worden geboren, de laatste in januari. De hoogzwangere Rochelle Sherman vindt het mooi. „We hadden het niet door, totdat we een Facebookgroep begonnen”, vertelt ze. „Toen bleek met hoeveel we waren. Alsof we een afspraak hadden.”

Ⓒ AP

Collega Jolene Garrow bedankte collega’s die invallen en de klusjes opknappen die de zwangere zusters - die nog wel werken - niet kunnen doen. Die collega’s krijgen er wel iets voor terug: volgende week houden de zestien verpleegkundigen een gemeenschappelijke ’baby shower’.