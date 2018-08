Drie gewonden door steekpartij Eindhoven

Twee andere mannen liepen snijwonden op. Ook zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Twee andere personen die bij de steekpartij waren betrokken, zijn meteen na het incident aangehouden. De drie mannen die gewond raakten, zijn enige tijd later gearresteerd.

Over de aanleiding voor de ruzie kon de politie nog niets zeggen. „Dat onderzoeken we. In de buurt spreken we met buurtbewoners en omwonenden om te achterhalen of zij mogelijk relevante dingen hebben gezien of gehoord.”